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Все про:Турция (497) Эрдоган (32) Трамп (419)

 Трамп предложил Турции торговую сделку на $100 миллиардов

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд и способ разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Предложение содержится в письме Трампа, направленном Эрдогану на прошлой неделе.

Как пояснил собеседник издания, сейчас США настаивают на том, что С-400 "не вводятся в эксплуатацию", чтобы они не могли "иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского [истребителя] F-35". По мнению Трампа, Анкара могла бы вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать ограничений со стороны США.

Идея Трампа, вероятно, "приведет в ярость" законодателей в палате представителей США, ранее одобривших введение санкций против Анкары за военную операцию в Сирии, отмечает газета. Издание напоминает, что Эрдоган 12–13 ноября посетит США, где у него запланирована встреча с американским лидером.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 г., сумма сделки составила $2,5 млрд. В июле начались первые поставки в Анкару. Прибытие последней партии компонентов С-400 ожидается в ноябре – декабре. В ответ на это США отказались поставлять Анкаре системы Patriot, а также пригрозили санкциями и исключением страны из программы поставок американских истребителей F-35.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159345
 
 
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