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 Facebook запускает свою платежную систему

Facebook запускает собственную систему электронных платежей – Facebook Pay, сообщается в блоге социальной сети.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

"Люди уже используют платежи в приложениях (Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp), чтобы совершать покупки, а также жертвовать и отправлять друг другу деньги. Facebook Pay упростит эти транзакции", – отмечается в сообщении.

Для того чтобы активировать систему платежей, надо пройти на страницу настроек в приложении или на сайте Facebook. Сервис поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal, отмечает соцсеть. Пользователь может выбрать предпочтительный для него метод оплаты и каждый раз не вводить платежную информацию.

На этой неделе Facebook Pay заработает в США для определенных видов транзакций – переводов между пользователями мессенджера Facebook, пожертвований, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия.

Со временем опцией смогут пользоваться все большее количество людей, в том числе в Instagram и WhatsApp, подчеркивает Facebook. Более точные данные по этому поводу, а также по поводу запуска сервиса в других странах помимо США соцсеть не сообщает.

Летом этого года Facebook объявил о запуске своей криптовалюты – Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. В октябре сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159337
 
 
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