 МВФ надеется на скорое завершение переговоров с Украиной

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - говорит Томсен.

Уже в этот четверг миссия МВФ планирует вернуться в Украину. Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает Томсен.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - сказал он.

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - сказал он.

"Очевидно, одной из целей является это сохранить развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил Томсен.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

После продложения переговоров с украинской делегацией во время собрания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в октябре директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон заявил, что в течение ближайших недель миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.