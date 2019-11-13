[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.32 26.74
 Финансы, Инвестиции
  76  0
Все про:МВФ (1059) переговоры (90)

 МВФ надеется на скорое завершение переговоров с Украиной

В МВФ надеются на скорое завершение переговоров с Украиной по новой кредитной программе, заявил Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - говорит Томсен.

Уже в этот четверг миссия МВФ планирует вернуться в Украину. Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает Томсен.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - сказал он.

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - сказал он.

"Очевидно, одной из целей является это сохранить развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил Томсен.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

После продложения переговоров с украинской делегацией во время собрания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в октябре директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон заявил, что в течение ближайших недель миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159335
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский земельная реформа земля НАБУ НБУ Писарук Россия
 
 
 
 
 
 вверх