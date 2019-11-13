 Суд назначил 15 миллионов залога экс-главе департамента Нацбанка по делу VAB Банка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Суд также определил в качестве альтернативы внесение залога в размере 15 млн грн.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".