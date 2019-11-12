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 Власть, Коррупция
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 НАБУ задержало на взятке главу департамента Офиса Зеленского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Владимира Зеленского.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ОП, передает БизнесЦензор.

"Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента. Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года", – сообщили в пресс-службе ОП, предложив уточнять подробности дела в НАБУ.

По данным источника Цензор.НЕТ, сотрудниками НАБУ на взятке в $150 тыс. задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159302
 
 
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СБУ, а тепер ваш вихід. Богдан в кайданках - це мрія мільйонів.
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