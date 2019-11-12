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 "Мотор Сич" решила прекратить полеты из Киева в Одессу и Львов

В связи с оптимизацией работы в зимний период 2019/2020 года, авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

Таким образом, авиакомпания прекратит полеты из Киева в Одессу и Львов.

"Мы выражаем извинения всем пассажирам, чьи рейсы были отменены. Для решения вопросов по возврату авиабилетов, просим обращаться в контактный центр авиакомпании "Мотор Сич", – сказано в сообщении.

Рейсы из Запорожья в Киев в зимний период будут выполняться дважды в день в будние дни и по одному рейсу день в выходные.

Авиаперелеты между Запорожьем и Минском будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Как уточнили в авиакомпании, рейсы будут обслуживать самолеты Ан-140 и Ан-24.

Как сообщалось, на минувшей неделе авиакомпания "Мотор Сич" объявила об отмене рейсов из Киева в Одессу и Львов с 9 ноября по 20 декабря и увеличении количества полетов из Запорожья в Киев и Минск.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич", оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159300
 
 
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