 Проектом концессии порта "Ольвия" заинтересовались две компании

Об этом говорится в сообщении "СК "Ольвия", передает БизнесЦензор.

"С целью более детального ознакомления с объектом концессии, сегодня, 12 ноября 2019 года, в специализированный морской порт "Ольвия" с визитом прибыли представители Грузинской Индустриальной Группы (Georgian Industrial Group (GIG) и компании RISOIL", - сказано в сообщении.

GIG является одной из крупнейших промышленных групп Грузии, которая имеет разнообразный портфель бизнеса с четким фокусом на энергетическом секторе. Также GIG занимается коммерческой недвижимостью, строительными материалами, напитками и производством металла.

RISOIL является одним из крупнейших экспортеров сырого подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины. За годы своего развития компания RISOIL создала офисы и производство в ряде стран Европейского союза, Украине и Грузии.

В ходе визита в порт представители GIG и RISOIL встретились с руководством ГП "СК "Ольвия" Русланом Олейником и администрации морского порта "Ольвия" Андреем Егоровым, а также осмотрели территорию порта и производственные мощности стивидорной компании.

Как сообщалось, 18 октября текущего года Мининфраструктуры объявило о проведении концессионного конкурса по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины". Представление заявок и конкурсных предложений в конкурсную комиссию продлится до 16 декабря 2019 года.