 Дочерняя компания "Газпрома" завершила строительство "Северного потока-2" в России

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

"Установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительство обеих ниток газопровода завершено и в водах Германии, Финляндии и Швеции. Nord Stream 2 AG осталось построить участок газопровода только в водах Дании.

Как сообщалось, в конце октября Датское энергетическое агентство предоставило дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Дания оставалсь последней страной, которая не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.