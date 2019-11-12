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 Крюковский завод начнет выпускать вагоны повышенной грузоподъемности. ФОТО

Крюковский вагоностроительный завод разработал новые вагоны-платформы модели 13-7133 и 13-7133-01 на тележках модели 18-7055 с осевой нагрузкой 23,5 тонн на ось и запустит их в серийное производство.

Об этом говорится в сообщении завода, передает БизнесЦензор.

Вагон-платформа модели 13-7133 предназначен для перевозки крупнотоннажных– 20,-30,-40,-45-футовых контейнеров с безопасным грузом, а его модификация – мод.13-7133-01 – для транспортировки такого же типа контейнеров и танк-контейнеров по железным дорогам колеи 1520 мм.

Крюковский завод начнет выпускать вагоны повышенной грузоподъемности 01

"Сегодня подавляющее большинство представленных на рынке вагонов-платформ имеют грузоподъемность 72 тонны. Из расчета на то, что новая платформа КВСЗ должна составить достойную конкуренцию в этом сегменте продукции других производителей, руководство акционерного общества приняло решение о создании и освоении производства вагона с усовершенствованными технико-экономическими характеристиками. Результат – новая платформа имеет повышенную грузоподъемность – 73,6 тонны", – сказано в сообщении.

Крюковский завод начнет выпускать вагоны повышенной грузоподъемности 02

В сообщении отмечается, что в процессе разработки была проведена метрологическая экспертиза конструкторской документации вагонов-платформ. Ее результаты, как и выводы патентных исследований, подтвердили чистоту и независимость технических решений новых разработок крюковских конструкторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159287
 
 
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