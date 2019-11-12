 Минфин разместил облигации внутреннего займа в долларах под 4% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

От размещения гривневых ОВГЗ Минфин привлек 264 млн грн благодаря продаже шестимесячных бумаг, 524 млн грн – годовых облигаций и 2,64 млрд грн – от продажи трехлетних ОВГЗ.

Как отмечает пресс-служба Минфина, номинированные в долларах США облигации размещались впервые за 2 месяца. При этом средневзвешенную ставку по 2-летним валютным ОВГЗ удалось снизить до 4,02%, а за трехлетним гривневым – до 13,07%.

В целом средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили: