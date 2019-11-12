 Новый глава Нацгосслужбы пообещал упростить отбор руководителей госорганов

Об этом сообщил глава Нацагентства Александр Стародубцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Здесь есть две главные задачи. Первое–это сложнейшая бюрократическая процедура, которую мы уже упрощаем. Я сам "имел счастье" ее проходить, и смог это сделать только потому, что уже имел опыт на госслужбе. Для профессиональных людей из бизнеса это непростое испытание. А второе – это привлечение кандидатов на конкурсы. По некоторым позициям нам критически не хватает качественных людей. Их надо искать, их надо убеждать, их надо готовить к госслужбе", – сказал Стародубцев.

Глава Нацагентства также подчеркнул необходимость провести полную перезагрузку государственной службы в Украине.

"Речь идет не только о структурных изменениях. Мы говорим о глубинной трансформации, о ценностях и принципах работы государственного служащего. Но это не какая-то фантастика – я уже имею успешный опыт такой трансформации в Департаменте по регулированию общественных закупок и ГП "Прозорро". Это яркий пример того, как должна работать государственная структура сегодня", – добавил Стародубцев.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин назначил новым главой Нацагентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. В 2015-2017 годах он возглавлял департамент регулирования публичных закупок Минэкономразвития, был одним из создателей системы Prozorro.