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 Рада усилила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №1152-1 "О внесении изменений в УК Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".

За это решение проголосовало 363 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает изменения в ст. 321-1 УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышение ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Теперь за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Ранее за аналогичное преступление злоумышленников наказывали заключением на срок от 3 до 5 лет за решеткой.

За повторное подобное преступление виновный будет отбывать наказание от 8 до 10 лет, вместо 5-8 лет в предыдущей редакции ст. 321-1 УК Украины.

Если продажа фальсифицированных или просроченных лекарственных средств привела к смерти человека или тяжким последствиям, то вместо 8-10 лет в тюрьме или пожизненного заключения с конфискацией имущества, преступники понесут наказание в виде 10-15 лет лишения свободы или пожизненного срока с конфискацией имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159276
 
 
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