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 Власть, Регуляторная политика, Ритейл
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 Рада одобрила запрет пластиковых пакетов с 2022 года

Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2051-1 в первом чтении проголосовали 365 народных депутатов.

Документом предложено ввести запрет на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

При этом действие запрета не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

В то же время под запрет в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года попадут так называемые пластиковые "биопакеты", которые содержат добавки и разлагаются только под действием кислорода, поскольку в противном случае такие пакеты распадаются на мельчайшие частички микропластика.

Законопроект также предусматривает запрет на склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов, стимулирование производства биоразлагаемых пакетов и их обязательную маркировку. За нарушение требований к маркировке пакетов предусмотрен штраф.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159275
 
 
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