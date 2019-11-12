 Рада разрешила сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурентов

За соответствующее решение во вторник проголосовали 326 депутатов, перелает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы принятого закона указали на то, что документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам Европейского союза в сфере сравнительной рекламы.

Теперь в своей рекламной продукции производитель может использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, а также наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

В принятом законе определен четкий перечень условий, при соблюдении которых предприниматели смогут сравнивать свой товар с позициями конкурентов. В частности, для того, чтобы производитель мог упомянуть продукцию в ролике, билборде или другом виде коммуникации вместе с товарными позициями других компаний необходимо, чтобы реклама не нарушала украинское законодательство в сфере недобросовестной конкуренции. В самой же рекламе объективно и без дискредитации должны сравниваться подобные товары. При этом запрещается имитация товаров, защищенных торговой маркой.

По прогнозам авторов закона, его принятие позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей, а, следовательно, положительно отразится на экономическом развитии Украины.