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 Власть, Регуляторная политика
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 Рада разрешила сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурентов

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0953 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза", которым разрешается в рекламной продукции открыто сравнивать свой товар с продукцией конкурента.

За соответствующее решение во вторник проголосовали 326 депутатов, перелает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы принятого закона указали на то, что документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам Европейского союза в сфере сравнительной рекламы.

Теперь в своей рекламной продукции производитель может использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, а также наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

В принятом законе определен четкий перечень условий, при соблюдении которых предприниматели смогут сравнивать свой товар с позициями конкурентов. В частности, для того, чтобы производитель мог упомянуть продукцию в ролике, билборде или другом виде коммуникации вместе с товарными позициями других компаний необходимо, чтобы реклама не нарушала украинское законодательство в сфере недобросовестной конкуренции. В самой же рекламе объективно и без дискредитации должны сравниваться подобные товары. При этом запрещается имитация товаров, защищенных торговой маркой.

По прогнозам авторов закона, его принятие позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей, а, следовательно, положительно отразится на экономическом развитии Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159270
 
 
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