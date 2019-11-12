 "Укрэнерго" пояснило ограничение производства электроэнергии теплой погодой

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", снижение потребления электроэнергии в свою очередь вызвано аномально теплой температурой воздуха в ноябре, передает БизнесЦензор.

Так, по статистике, среднее многолетнее значение температуры воздуха для начала ноября составляет +5,5°С при среднесуточном уровне потребления электроэнергии в объеме 435 млн кВт-ч. Однако в течение 1-12 ноября эти показатели составляли +13,5°С и 405 млн кВт-ч соответственно.

По данным компании, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси ограничивается уже семь дней подряд начиная с 6 ноября и в ночные часы не превышает 50 МВт.

Кроме того, из-за очень теплой погоды система не может принять высокий уровень базовой мощности АЭС (в течение 1-10 ноября он составлял 50-55% в структуре покрытия, а 11 ноября вместе с запуском энергоблока №2 Хмельницкой АЭС достиг 61%).

"Для того, чтобы принять полную мощность энергоблока № 2 ХАЭС (1000 МВт) ночью пришлось бы остановить полностью как минимум три тепловые электростанции. При этом мы потеряли бы возможность покрыть пик нагрузки. В предыдущей модели рынка эта ситуация называлась "несовместимым режимом", и в таком случае ГП "Энергорынок" ограничивало мощность АЭС при составлении суточного графика нагрузок", – пояснил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Кроме этого, в компании указывают на проблему стабильного завышения поставщиками объемов покупки/продажи электроэнергии в среднем на 20%, а также низкого уровня точности прогнозирования генерации СЭС и ВЭС при том, что они не несут ответственности за свои небалансы. При этом сюда добавляется электроэнергия НАЭК "Энергоатом", которую он не может продать в полном объеме на рынке "на сутки вперед". В итоге каждый физический профицит мощности составляет около 2 ГВт.

"В такой ситуации ежедневные корректирующие действия диспетчера является обязательным условием для стабильной работы энергосистемы… Все ограничения генерации происходят в соответствии с ранжиром на разгрузку, а после его исчерпания отключения энергоблоков ТЭС для балансировки энергосистемы выполняются при условии оставления в работе как минимум одной генерирующей единицы на каждой электростанции", – подчеркивают в компании.