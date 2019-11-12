 "Укрзализныця" планирует купить 26 новых пассажирских вагонов

Об этом 12 ноября в Харькове рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Также заявлено о планах в следующем году заключить договора на поставку "Укрзализныце" 40 тепловозов и 200 электровозов, осуществить электрификацию 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине.

Согласно финплану "Укрзализныци" на текущий год, в 2018 году предполагалась закупка 2 153 единиц грузовых вагонов (в том числе приобрести за счет средств ЕБРР около 2 150 единиц полувагонов).

В сентябре сообщалось, что стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для "Укрзализныци" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. В целом предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1 000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1 500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2 000 вагонов (6 лотов).

В июле сообщалось, что "Укрзализныця" с начала 2019 года модернизировала капитально-восстановительным ремонтом 18 пассажирских вагонов. Всего в этом году таким ремонтом компания планирует обновить более 50 вагонов.

По состоянию на первое полугодие 2019 года в пассажирских перевозках было задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативе 28 лет.