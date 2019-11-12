 Криклий заявил о планах сделать безубыточными пассажирские перевозки "Укрзализныци"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, отвечая на вопросы журналистов в Харькове 12 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По пассажироперевозкам. Мы должны избавиться от убыточных активов. У нас там и карьеры есть, и вокзалы убыточные, и какие-то мастерские, и земли, и активы, которые из-за того, что годами стоят, разворовываются. Но самое главное – мы должны к этому процессу подключить органы местного самоуправления. Следующий год будет переходным для того, чтобы мы смогли пассажироперевозки выводить на точку безубыточности или максимально к ней идти", – сказал Криклий.

Министр отметил, что в ряде областей Украины местные органы самоуправления уже готовы к заключению договоров обязательств, но, чтобы такие договоры были заключены, по мнению Криклия, этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне, чтобы все органы местного самоуправления пошли на заключения этих договоров.

Криклий также отметил, что пока об увеличении стоимости пассажироперевозок на железной дороге речь не идет.

"По пассажирским перевозкам – это социально чувствительный вопрос. Пока мы этот вопрос не поднимаем. Мы должны внедрять договоры обязательства с органами местного самоуправления. Наша цель, чтобы это было безубыточно за счет сотрудничества с органами местного самоуправления", – сказал министр.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

В феврале Кабмин направил на доработку проект стратегии развития "Укрзализныци".

По оценке железнодорожной компании, чтобы достичь уровня безубыточности стоимость билетов на пассажирские поезда необходимо поднять в более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.