 Рада утвердила введение трехлетнего плана ремонтов дорог (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектов №1064 и №1041 во втором чтении и в целом проголосовали 334 и 368 народных депутатов соответственно.

Изменениями в законодательство предложено установить, что планирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог государственного значения осуществляется в соответствии с Государственной целевой экономической программой, которая, утверждается Кабинетом министров сроком на 3 года.

При этом перечень объектов строительства и ремонта долго с указанием объемов бюджетных средств для финансирования этих работ будет утверждать ежегодно Министерство инфраструктуры в соответствии с трехлетней целевой программой.

Для внедрения трехлетнего планирования в дорожной отрасли также внесены изменения в Бюджетный кодекс.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года. В то же время основная сумма поступлений от акцизов поступает в дорожный фонд во втором полугодии, что не не позволяет эффективно планировать выполнение ремонтно-строительных работ и приводит к наличию большого количества объектов незавершенного строительства.

Как говоорится в сообщении пресс-службы Кабмина, законопроекты меняют подход к формированию перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования. Упрощают длительные процедуры согласований, с которыми столкнулись областные государственные администрации во время формирования перечней в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Теперь можно приступать к непосредственному выполнению ремонтно-строительных работ.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул, что состоится переход на среднесрочное планирование при строительстве автодорог: "Это прогнозируемость и гарантии для подрядчиков, в итоге это приведет к развитию рынка, конкуренции, снижения стоимости и повышения качества работ".

Также важна возможность использования средств местного бюджета на развитие и содержание автомобильных дорог государственного значения, которые являются приоритетными для региона.

Правительство примет Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения, что позволит исключить "ручное управление" во время распределения средств Дорожного фонда.

"Благодаря совместной работе правительства и парламента мы будем иметь возможность реализовывать масштабные инфраструктурные проекты путем введения среднесрочных обязательств за типовыми договорами на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Главным распорядителям бюджетных средств предоставлено право осуществлять платежи в течение текущего бюджетного периода и/или среднесрочного периода в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины, и объема средств государственного дорожного фонда", - отметил министр инфраструктуры.