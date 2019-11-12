 Криклий анонсировал отмену НДС для внутренних авиарейсов до конца года

Об этом заявил Криклий, отвечая на вопросы журналистов в Харькове 12 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соответствующий законопроект мы уже обсуждаем с подкомитетом (Верховной Рады). Обещали на этой неделе зарегистрировать. Поэтому есть все шансы, что до конца года НДС на внутренние авиаперевозки будет отменен", - сказал Криклий.

Он отметил, что отмена НДС позволит снизить стоимость билетов и увеличить количество внутренних авиарейсов.

"На сегодняшний день 5% граждан используют авиаперевозки для перемещений по стране. Наша цель увеличить этот процент до 15%, то есть в три раза", - сказал министр.