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Все про:авиация (1130) НДС (231) Криклий (27)

 Криклий анонсировал отмену НДС для внутренних авиарейсов до конца года

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прогнозирует, что налог на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок может быть отменен до конца текущего года.

Об этом заявил Криклий, отвечая на вопросы журналистов в Харькове 12 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соответствующий законопроект мы уже обсуждаем с подкомитетом (Верховной Рады). Обещали на этой неделе зарегистрировать. Поэтому есть все шансы, что до конца года НДС на внутренние авиаперевозки будет отменен", - сказал Криклий.

Он отметил, что отмена НДС позволит снизить стоимость билетов и увеличить количество внутренних авиарейсов.

"На сегодняшний день 5% граждан используют авиаперевозки для перемещений по стране. Наша цель увеличить этот процент до 15%, то есть в три раза", - сказал министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159251
 
 
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