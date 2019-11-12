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 Производство автомобилей с начала года выросло на 6%, – "Укравтопром"

В октябре 2019 года предприятия украинского автопрома изготовили 913 единицы автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По данным ассоциации, в прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар". Октябрьский результат "Еврокара" составил 802 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 штуки в сентябре до 30 штук в октябре.

Производство автобусов относительно предыдущего месяца снизилось на 12%, до 81.

Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 6 196 автотранспортных средств, что на 6% превысило показатель годичной давности.

  • Легковых автомобилей – 5 381 (+7%);
  • Коммерческих – 111 (-15%);
  • Автобусов – 704 (+4%).
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159244
 
 
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