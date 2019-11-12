 Суд разрешил заочный арест беглого экс-главы Нацкомиссии по тарифам Вовка (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано в просьбе прокуроров о заочном аресте Вовка в связи объявлением его в международный розыск.

Сам Вовк заявил о нарушениях при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда также заочно арестовала фигуранта дела "Роттердам+", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимира Бутовского.

Вовка и Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии так называемой формулы "Роттердам+".

13 июля Бутовский покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум. Вовк также покинул страну, заявив, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, 5 сентября Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.