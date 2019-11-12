 Рада одобрила изменение правил рыночного надзора

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2172 в первом чтении проголосовали 310 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано совершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, уменьшение коррупционных рисков при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, которая представляет риск или не соответствует установленным требованиям.

Документом предложено ввести понятие "Орган государственного рыночного надзора", определив, что это коллегиальный орган, осуществляющий рыночный надзор.

Согласно пояснительной записке, законом предложено установить требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

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Среди прочего, законопроектом также предложено существенно повысить штрафы за реализацию непродовольственных товаров с нарушениями, установив четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что позволит избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа "задним числом".

Законопроектом предложено предусмотреть возможность обращения объединений субъектов хозяйствования - отраслевых ассоциаций по проведению внеплановых проверок рыночного надзора.

При этом предложено установить четкий запрет проверять продукцию другого вида (типа), категории или группы, которая не является предметом конкретной проверки.

В то же время планируется установить на законодательном уровне штрафы за недопущение к проведению проверок и невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляющих государственный рыночный надзор.