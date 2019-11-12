 Сеть супермаркетов "Брусничка" Ахметова объявила о банкротстве

Согласно определению суда, общая кредиторская задолженность компании составляет 1,1 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В частности, ьанкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам – 6,5 млн грн. Но самая большая задолженность – 652 млн грн – перед поставщиками ритейлера.

В то же время балансовая стоимость активов "Украинского ритейла" составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности – около 34 млн грн.

Компания "Украинский ритейл" также закрывает свою сеть продуктовых магазинов "Брусничка". Факт ухода сети с рынка подтвердил директор "Украинсого ритейла" Евгений Хворостянко.

"Сеть "Брусничка" изначально создавалась как региональная с фокусом на Донецкую и Луганскую области. С момента начала военного конфликта на Донбассе Украинский ритейл лишился 53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были самые крупные магазины в сети "Брусничка", приносившие 80% всей прибыли", – пояснил Хворостянко.

"Последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджменту Украинского ритейла, в результате чего было принято решение об уходе компании с рынка", – добавил глава компании.

ООО "Украинский ритейл" принадлежит кипрской Юр Юнайтед Ритейлез Лимитед, конечный бенефициар – владелец "СКМ" Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов решил инвестировать в ритейл, в 2007 году. Тогда компания "Украинский ритейл" открыла свои первые магазины в Донецке, после чего начала выходить в другие регионы страны. В 2014 году сеть насчитывала 135 магазинов.