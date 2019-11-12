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 Ритейл, Корпоративные отношения
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 Сеть супермаркетов "Брусничка" Ахметова объявила о банкротстве

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства управляющей сетью супермаркетов "Брусничка" компании "Украинский ритейл" по заявлению ее генерального директора.

Согласно определению суда, общая кредиторская задолженность компании составляет 1,1 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В частности, ьанкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам – 6,5 млн грн. Но самая большая задолженность – 652 млн грн – перед поставщиками ритейлера.

В то же время балансовая стоимость активов "Украинского ритейла" составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности – около 34 млн грн.

Компания "Украинский ритейл" также закрывает свою сеть продуктовых магазинов "Брусничка". Факт ухода сети с рынка подтвердил директор "Украинсого ритейла" Евгений Хворостянко.

"Сеть "Брусничка" изначально создавалась как региональная с фокусом на Донецкую и Луганскую области. С момента начала военного конфликта на Донбассе Украинский ритейл лишился 53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были самые крупные магазины в сети "Брусничка", приносившие 80% всей прибыли", – пояснил Хворостянко.

"Последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджменту Украинского ритейла, в результате чего было принято решение об уходе компании с рынка", – добавил глава компании.

ООО "Украинский ритейл" принадлежит кипрской Юр Юнайтед Ритейлез Лимитед, конечный бенефициар – владелец "СКМ" Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов решил инвестировать в ритейл, в 2007 году. Тогда компания "Украинский ритейл" открыла свои первые магазины в Донецке, после чего начала выходить в другие регионы страны. В 2014 году сеть насчитывала 135 магазинов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159233
 
 
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