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 Ритейл, Корпоративные отношения
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Все про:Ахметов (892) банкротство (307) супермаркет (36)

 Ахметов решил закрыть сеть супермаркетов "Брусничка"

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства управляющей сетью супермаркетов "Брусничка" компании "Украинский ритейл" по заявлению ее генерального директора.

Согласно определению суда, общая кредиторская задолженность компании составляет 1,1 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В частности, ьанкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам – 6,5 млн грн. Но самая большая задолженность – 652 млн грн – перед поставщиками ритейлера.

В то же время балансовая стоимость активов "Украинского ритейла" составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности – около 34 млн грн.

Компания "Украинский ритейл" также закрывает свою сеть продуктовых магазинов "Брусничка". Факт ухода сети с рынка подтвердил директор "Украинсого ритейла" Евгений Хворостянко.

"Сеть "Брусничка" изначально создавалась как региональная с фокусом на Донецкую и Луганскую области. С момента начала военного конфликта на Донбассе Украинский ритейл лишился 53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были самые крупные магазины в сети "Брусничка", приносившие 80% всей прибыли", – пояснил Хворостянко.

"Последствия потери ключевых активов на Донбассе оказались критическими для бизнеса и не оставили выбора менеджменту Украинского ритейла, в результате чего было принято решение об уходе компании с рынка", – добавил глава компании.

ООО "Украинский ритейл" принадлежит кипрской Юр Юнайтед Ритейлез Лимитед, конечный бенефициар – владелец "СКМ" Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов решил инвестировать в ритейл, в 2007 году. Тогда компания "Украинский ритейл" открыла свои первые магазины в Донецке, после чего начала выходить в другие регионы страны. В 2014 году сеть насчитывала 135 магазинов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159233
 
 
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 Топ комментарии
 
Вот такой из Ахметки сраный бизнесмен. Весь его бизнес построен на отмывании бабла украденных из бюджета и на увеличении тарифов для народа. Остальные олигофрены то же самое. Как только им перекрывают бюджетный краник так сразу становятся банкротами. Гнать кровососов нужно из Украины выпотрошив все их награбленые деньги.
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У этого идиота даже торговля в минус идет,картежник может оставаться на плаву только махинируя на пару с потрохом тарифами.
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жаль поставщиков рыжего сепара, школа бе-бе-бени
мо поставщики такие же сепары, тада не жалко
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И деж теперячя Баяры рускаму чилавеку купить !!
аж трясет, ната бездуховная
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Вместо нее откроется сеть "Клубничка"?
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Боже,как жаль! Такое милое кацапское название!
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жаль поставщиков рыжего сепара, школа бе-бе-бени
мо поставщики такие же сепары, тада не жалко
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Это чудо даже брусничку поднять не может - **** совко дроче лохи партийные смактуны )))
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У этого идиота даже торговля в минус идет,картежник может оставаться на плаву только махинируя на пару с потрохом тарифами.
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\\ и не оставили выбора менеджменту Украинского ритейла, \\
Хм - 5 лет нужно было чтобы это осознать ... А другие это поняли ещё при первом пришествии Яныка
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Вот такой из Ахметки сраный бизнесмен. Весь его бизнес построен на отмывании бабла украденных из бюджета и на увеличении тарифов для народа. Остальные олигофрены то же самое. Как только им перекрывают бюджетный краник так сразу становятся банкротами. Гнать кровососов нужно из Украины выпотрошив все их награбленые деньги.
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Это вам не мелочь по карманам тырить...
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