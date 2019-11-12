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Все про:урожай (177) зерновые (390)

 Урожай зерновых с 96% площадей превысил прошлогодний

По состоянию на 12 ноября украинские аграрии собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур собрано:

  • пшеницы – 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн против прошлого года);
  • кукурузы на зерно – кукурузы – 30,8 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • ячменя-8,9 млн тонн (более на 1,6 млн тонн);
  • ржи – 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);
  • овса – 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн);
  • гороха – 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);
  • гречки – 89 тыс. тонн (меньше на 50 тыс. тонн);
  • проса – 159 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн).

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Винницкой (5,8 млн тонн), Полтавской (5,4 млн тонн), Черкасской (4,4 млн тонн), Харьковской (4,3 млн тонн) областях.

Сбор технических культур: подсолнечника намолочено 14,5 млн тонн на площади 5,8 млн га (99%), сои – 3,7 млн тонн на площади 1,6 млн га (99%), сахарной свеклы собрано 9,0 млн тонн с площади 205 тыс. га (93%).

По данным областей, под урожай 2020 года озимые культуры на зерно посеяны на площади 6,9 млн га или 95% к прогнозу, из них:

  • озимой пшеницы – 5,9 млн га, или 95% к прогнозу;
  • ржи – 121 тыс. га, или 99% к прогнозу;
  • озимого ячменя – посеяно 906 тыс. га, или 99% к пронозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 1,1 млн га, или 101% к прогнозу.

Как сообщалсь, по данным Минэкономики, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году.

В октябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз урожая зерновых культур в 2019 году в Украине до нового рекордного уровня в 72,6 тыс. тонн – с 67,4 тыс. тонн, заложенных в майском макропрогнозе.

Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украинена уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159229
 
 
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