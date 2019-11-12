 Урожай зерновых с 96% площадей превысил прошлогодний

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур собрано:

пшеницы – 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн против прошлого года);

кукурузы на зерно – кукурузы – 30,8 млн тонн (на уровне прошлого года);

ячменя-8,9 млн тонн (более на 1,6 млн тонн);

ржи – 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);

овса – 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн);

гороха – 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);

гречки – 89 тыс. тонн (меньше на 50 тыс. тонн);

проса – 159 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн).

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Винницкой (5,8 млн тонн), Полтавской (5,4 млн тонн), Черкасской (4,4 млн тонн), Харьковской (4,3 млн тонн) областях.

Сбор технических культур: подсолнечника намолочено 14,5 млн тонн на площади 5,8 млн га (99%), сои – 3,7 млн тонн на площади 1,6 млн га (99%), сахарной свеклы собрано 9,0 млн тонн с площади 205 тыс. га (93%).

По данным областей, под урожай 2020 года озимые культуры на зерно посеяны на площади 6,9 млн га или 95% к прогнозу, из них:

озимой пшеницы – 5,9 млн га, или 95% к прогнозу;

ржи – 121 тыс. га, или 99% к прогнозу;

озимого ячменя – посеяно 906 тыс. га, или 99% к пронозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 1,1 млн га, или 101% к прогнозу.

Как сообщалсь, по данным Минэкономики, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году.

В октябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз урожая зерновых культур в 2019 году в Украине до нового рекордного уровня в 72,6 тыс. тонн – с 67,4 тыс. тонн, заложенных в майском макропрогнозе.

Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украинена уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.