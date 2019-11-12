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 Денежная масса в октябре выросла на 2,1%, – НБУ

Денежная масса в Украине в октябре 2019 года возросла на 2,1% – до 1 трлн 332,68 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 0,2% – до 441,85 млрд грн.

Нацбанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в октябре сократились на 0,2% – до 357,76 млрд грн.

В целом c начала текущего года, согласно статистике Нацбанка, рост денежной массы составил 4,3%, денежной базы – 1,4%, в том числе агрегат M0 уменьшился на 1,6%.

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 3% и составил 971,56 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в октябре вырос на 1,1% – до 576,96 млрд грн, в иностранной валюте увеличился на 5,8% – до 394,6 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков вырос на 6,7%, в том числе в нацвалюте – на 6,8%, в инвалюте – на 6,6%.

Кредитный портфель банков в октябре вырос на 2,1% – до 1 трлн 11 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте вырос на 0,6% и составил 622,05 млрд грн, в инвалюте увеличился на 4,5% – до 388,95 млрд грн.

В целом с начала года кредитный портфель банков уменьшился на 5,7%, в том числе в нацвалюте вырос на 1,4%, тогда как в иностранной уменьшился на 15,3%.

Чистые международные резервы в октябре уменьшились на 1,1% – до $11,93 млрд. Рост с начала года составил 23,7%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, денежной базы – на 9,2%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159224
 
 
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