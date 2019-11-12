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 Amazon запустит собственную сеть супермаркетов

Компания Amazon подтвердила планы запуска нового продуктового бренда - супермаркетов, которые будут отличаться от сети Whole Foods, которую компания приобрела два года назад.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Amazon опубликовала четыре списка вакансий для своего "первого продуктового магазина" в пригороде Лос-Анджелеса. Пресс-секретарь Amazon подтвердила списки и сказала, что магазин откроется в 2020 году. У него будет обычная касса в отличие от Whole Foods без кассы.

Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods в 2017 году. Сумма сделки составила $13,7 млрд. В результате поглощения сеть сохранила свое название, штаб-квартиру в Остине и топ-менеджмент. В 2018 году Amazon начала тестировать доставку из магазинов Whole Foods.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159223
 
 
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