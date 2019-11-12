 Нефьодов определил зоны деятельности 16 новых таможен

Как передает БизнесЦензор, об этом Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сделали очередной шаг по созданию Новой таможни – приказ о зонах деятельности таможен. Следующее после этого – создание таможенных постов", – написал Нефьодов

Согласно обнародованному главой Таможенной службы приказу, зоной деятельности Азовской таможни определена Донецкая область (кроме временно оккупированной части), Буковинской таможни – Черновицкая область, город Чортков и некоторые районы Тернопольской области, а также Каменец-Подольский и ряд районов Хмельницкой области, Волынской таможни – Волынская область, за исключением некоторых ее районов и города Луцк, Галицкой таможни – Львовская, Ивано-Франковская области, а также Тернопольская область, за исключением города Чортков и 6 ее районов.

Зоной деятельности Днепровской таможни определены Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавскую области, Закарпатской таможни – Закарпатская область, Киевской таможни – город Киев, Киевская, Житомирская и Черкасская области, Одесской таможни – Одесская область, Северной таможни – Черниговская область, а также города Глухов, Конотоп, Шостка и часть районов Сумской области.

Подольская таможня будет отвечать за Винницкую область и ряд городов и районов Хмельницкой области, таможня Полесья – за Ривненскую область, город Луцк и ряд городов и районов Волынской и Хмельницкой областей, Слобожанская таможня – за Харьковскую область, а также Сумскую, за исключением некоторых городов и районов, Восточная таможня – за Луганскую область (кроме оккупированной территории), Черноморская таможня – за Автономную Республику Крым, Севастополь, а также Николаевскую и Херсонскую области.

Кроме того, зоной действия Энергетической таможни и Координационно-мониторинговой таможни определена вся территория Украины.

Кроме того, глава Таможенной службы поручил департаменту таможенного оформления подготовить проект приказа ведомства о создании таможенных постов в определенных зонах деятельности таможен с учетом действующих таможенных постов, таможен Фискальной службы.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16. По словам руководителя Таможенной службы, уже выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц, из которых назначено 12.

Кроме того, государственную регистрацию как юридические лица получили 11 таможен, тогда как в целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.