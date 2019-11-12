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 Хорватия планирует перейти на евро к 2024 году

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил во вторник, что стратегической целью страны является выполнить необходимые критерии и ввести евро к концу следующего срока правительства.

Об этом Пленкович сказал на экономической конференции 12 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Ранее в этом году Хорватия направила Европейскому центральному банку письмо о намерениях присоединиться к Механизму валютного курса ЕС (ERM-2) – следующим шагом после этого является переход на евро.

"Мы планируем присоединиться к ERM-2 во второй половине 2020 года, где мы планируем провести от двух с половиной до трех лет. Тогда переход на евро может произойти самое раннее в 2023 году или в начале 2024 года", – сказал Пленкович.

Он сказал, что одним из основных преимуществ для Хорватии от введения евро будет устранение валютных рисков, снижение стоимости заимствований и повышение конкурентоспособности экономики.

Хорватия прилагает усилия, чтобы держать под контролем свой бюджетный баланс и уменьшить государственный долг до 60% ВВП в ближайшие несколько лет, которые являются одним из ключевых критериев присоединения к евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159217
 
 
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