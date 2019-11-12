 Правление Нацбанка готово взять на поруки бывших сотрудников, – Рожкова

В том числе к зданию суда прибыла первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения", – заявила замглавы НБУ.

Рожкова подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку.