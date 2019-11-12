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Все про:Мининфраструктуры (721) Криклий (27)

 Министр инфраструктуры объявил о планах увеличить речные перевозки в 3 раза

Внедрение реформы в сфере водного транспорта должно стать стимулом для расширения возможностей транспортной инфраструктуры и способствовать росту речных перевозок в 3 раза.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время представления изменений в сфере инфраструктуры и транспорта на период следующих 5 лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Развитие речных перевозок позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест за счет увеличения заказов для украинских судостроительных компаний", – отметил Криклий.

По словам министра, в 2020 году будет отремонтировано 4 речных шлюза для обеспечения безопасности судоходства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159203
 
 
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