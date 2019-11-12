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 Криклий анонсировал перезагрузку "Укравтодора"

Министерство инфраструктуры планирует к концу 2019 года представить обновленные Госслужбу по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель – перезагрузить чрезвычайно важные организации "Укравтодор" и "Укртрансбезопасность". К сожалению, их система координат совершенно сломана, и мы намерены это изменить. К концу года мы презентуем, как будут работать эти две организации, какие функции мы у них заберем", – сказал министр.

Кроме того, до 2020 года министерство планирует запустить в пилотном режиме электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН), а также сервисы "Электронный кабинет перевозчика" и "Единое морское окно".

Помимо этого в планах ведомства до конца 2019 года провести тендеры на закупку 30 новых троллейбусов для Луцка и новых трамвайных вагонов для Киева.

При этом Криклий отметил, что в 2020 году министерство хочет снизить смертность на дорогах на 30%. Для этого, по его словам, планируется соорудить более 1,5 тыс. пешеходных переходов; 87 светофорных объектов с табло, показывающими текущую скорость движения транспортного средства перед въездом в населенные пункты; установить средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах; обустроить 35 нерегулируемых пешеходных переходов светофорами "по требованию" для дорог с интенсивным движением; нанести дорожную разметку со встроенным светоотражающим элементом cat eye на 441 объекте; сделать 266 развязок кольцевого типа с малым и средним размером центрального островка и 31 амортизационный отбойник на автодорогах государственного значения вне населенных пунктов.

Помимо этого в планах Мининфраструктуры запретить для перевозки пассажиров: использование переоборудованных автобусов; использование транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности (кроме городских маршрутов); использование автобусов, которые не оборудованы устройствами по контролю соблюдения рабочего времени и времени отдыха водителей (тахографами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159201
 
 
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