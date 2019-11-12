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 Терминал Allseeds Black Sea - №1 поставщик украинского масла на экспорт

Терминал растительных масел Компании Allseeds Black Sea вышел на 1-е место в сезоне 2019/20 среди терминалов Украины, перевалив на экспорт 211 тыс. тонн или 20% от общего количества по стране.

Об этом говорится в отчёте Агентства Stark Shipping.

На второй позиции – EVERI (207 тыс. тонн), на третьем - Risoil (135 тыс.тонн), далее - UPSS (40 тыс. тонн), Delta-Wilmar (28 тыс. тонн) и др.

Такой "рывок" ABS стал возможным благодаря инвестициям Компании в развитие Терминала: наращиванию резервуарного парка с 42 до 100 тыс. тонн, насосного хозяйства, что позволило увеличить скорость погрузки до 1200 т/час, увеличению до 7 точек погрузки судов на 5 причалах ТИСа, а также расширению клиентской базы.

В текущем сезоне Компания Allseeds также в 4-ке лидеров – экспортёров масла из Украины: 109 тыс. тонн или 10%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159194
 
 
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