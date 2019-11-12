 Зеленский подписал закон об уничтожении посылок с контрафактными товарами

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, закон должен приблизить таможенное законодательство Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам Евросоюза и является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины", – сообщает пресс-служба президента

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминам: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются или пересылаются в почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 октября.

Законом предусмотрено расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

В том числе законопроектом предложено установить особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Под небольшой партией понимаются товары в одном отправлении в количестве не более трех единиц или общим весом брутто не более 2 килограммов. По подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, такие товары также могут быть уничтожены, решением о чем принимает руководитель органа доходов и сборов или уполномоченное им лицо.

Согласно закону, норма об уничтожении не будет распространятся в отношении товаров, которые ввозят или вывозят граждане лично.

В целом порядок действий таможенных органов, связанных с выполнением этого закона, будет определять Минфин.