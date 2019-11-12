 Отчетность "Укрнафты" будет проверять отстраненный аудитор "Приватбанка" Коломойского

Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос планируется утвердить на внеочередном собрании акционеров 28 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, Национальный банк в июле 2017 года лишил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" права на официальную проверку банков, исключив фирму из своего реестра.

В НБУ указывали, что основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

По мнению Нацбанка, аудиторская компания не смогла установить риски в "Приватбанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

PwC назвала решение НБУ необоснованным и пообещала искать способы его отмены.

Окружной административный суд города Киев 29 мая отменил решение Национального банка об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Нацбанк планирует подать апелляцию на это решение.

Как сообщалось, ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,83 млн чистого убытка против 4,73 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.

Основными факторами ухудшения финансового результата в самой компании называют "невозможность реализовать весь объем добытой нефти и конденсата на государственных биржевых аукционах, а также растущие расходы на обслуживание налогового долга".

Ранее Офис крупных налогоплательщиков ГФС приводил данные, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% - структурам Игоря Коломойского и его партнеров.