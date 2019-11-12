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 Регуляторная политика, Транспорт
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 Киевсовет запретил пропускать в метро нищих и агитаторов

Депутаты Киевского городского совета утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном, согласно которым в метро не будут пускать нищих и агитаторов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевсовета сообщает БизнесЦензор.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах, проводить массовые мероприятия.

"Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена", - сообщает Киевсовет.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

"Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159187
 
 
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