 "Райффайзен Банк Аваль" отреагировал на задержание главы правления по делу VAB Банка

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Причина этих действий никоим образом не связана с исполнением им обязанностей председателя правления "Райффайзен Банка Аваль. За период работы в "Райффайзен Банке Аваль" Писарук зарекомендовал себя высококвалифицированным, грамотным и профессиональным руководителем", – сказано в сообщении.

Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюль также выразил поддержку Писаруку и уверенность, что все обвинения в его отношении будут сняты.

"Мы убеждены в том, что с господина Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях, и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм – как работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", – цитирует пресс-служба главу набсовета банка.

Как сообщалось, 19 августа наблюдательный совет "Райффайзен Банка Аваль" принял решение о прекращении полномочий председателя правления банка Владимира Лавренчука и назначении на эту должность Александра Писарука.

В сентябре 2014 года Писарук перешел на работу в Нацбанк, где занимал пост первого заместителя главы НБУ, на котором курировал вопросы пруденциального надзора. 31 декабря 2015 года он подал в отставку. В июне 2016 года он стал старшим экспертом финансового сектора в МВФ (senior financial sector expert at the IMF).

В ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан Александр Писарук.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку.