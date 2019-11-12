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 Финансы, Коррупция
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 "Райффайзен Банк Аваль" отреагировал на задержание главы правления по делу VAB Банка

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 11 ноября допросили председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Причина этих действий никоим образом не связана с исполнением им обязанностей председателя правления "Райффайзен Банка Аваль. За период работы в "Райффайзен Банке Аваль" Писарук зарекомендовал себя высококвалифицированным, грамотным и профессиональным руководителем", – сказано в сообщении.

Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюль также выразил поддержку Писаруку и уверенность, что все обвинения в его отношении будут сняты.

"Мы убеждены в том, что с господина Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях, и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм – как работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", – цитирует пресс-служба главу набсовета банка.

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Как сообщалось, 19 августа наблюдательный совет "Райффайзен Банка Аваль" принял решение о прекращении полномочий председателя правления банка Владимира Лавренчука и назначении на эту должность Александра Писарука.

В сентябре 2014 года Писарук перешел на работу в Нацбанк, где занимал пост первого заместителя главы НБУ, на котором курировал вопросы пруденциального надзора. 31 декабря 2015 года он подал в отставку. В июне 2016 года он стал старшим экспертом финансового сектора в МВФ (senior financial sector expert at the IMF).

В ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан Александр Писарук.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159186
 
 
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