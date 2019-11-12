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 Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Синегубов с июля 2004 года по май 2005 года работал следователем следственного отделения УМВД Украины на Южной железной дороге; с мая 2005 по декабрь 2007 года - адъюнкт Харьковского национального университета внутренних дел.

Также Синегубов занимал должности следователя следственного отделения ЛО станция "Основа", преподавателя кафедры харьковского Университета внутренних дел, а затем декана факультета.

В октябре 2019 правительство согласовало назначение Олега Синегубов председателем Полтавской ОГА.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159185
 
 
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