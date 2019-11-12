 Запрет иностранцам покупать землю в Украине соответствует европейской практике, – Всемирный банк

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это должно решать руководство Украины – разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны разрешают иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые – нет, другие запрещали продажу на несколько лет", – указал ВБ.

В то же время в ВБ отмечают, что разрешение иностранцам принимать участие в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, поспособствовало бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.

В то же время есть мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, указал ВБ.

"Этим можно пояснить, почему несколько новых государств-членов ЕС избрали переходной период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев", – прокомментировали во Всемирном банке.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.