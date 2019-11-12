 Рада одобрила законопроект о внесении изменений на рынке электроэнергии (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2233 в первом чтении проголосовали 295 народных депутатов.

Парламентарии также 259 голосами поддержали предложение подготовить документ к голосованию во втором чтении по сокращенной процедуре.

Согласно пояснительной записке к документу, с целью недопущения неконтролируемого роста цен на электроэнергию законопроектом предлагается на период до 1 июля 2023 года предоставить право Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

Кроме того, в связи с убыточностью большинства ТЭЦ в новом рынке электроэнергии, предложено предоставить НКРЭКУ право до 1 апреля 2020 года устанавливать тариф на отпуск электроэнергии для тепловых электростанций с учетом решений Кабмина о возложении специальных обязанностей.

Также с целью преодоления искусственно созданного дефицита на рынке "на сутки вперед", законопроектом предоставляется право НРКЭКУ до 1 июля 2023 года принимать решение об обязательности представления производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед".

Кроме того, законопроектом предусмотрено продление лицензии НЭК "Укрэнерго" на осуществление хозяйственной деятельности по передаче электрической энергии до принятия окончательного решения о сертификации оператора системы передачи.

При этом для обеспечения расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" предложено разрешить госпредприятию "Гарантированный покупатель" до 1 июля 2023 года направлять на эти цели часть прибыли.