 НАБУ сообщило подозрение экс-главе "Укроборонпрома" Букину (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего", – сообщает НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Как уточнили Интерфакс-Украина, о подозрении был уведомлен экс-генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что экс-гендиректору САП инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа 2,5-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн), или 150-240 часов общественных работ, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права на определенные должности или деятельность на срок до трех лет.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.