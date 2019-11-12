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 Власть, Финансы, Коррупция
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Все про:НАБУ (734) НБУ (4163) Смолий (110) Гонтарева (380) Писарук (1)

 Глава Нацбанка прервал загранкомандировку в связи с задержанием экс-зама Гонтаревой

Пресс-служба Национального банка Украины сообщает, что ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ не был задержан во время следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В то же время председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину", - сообщает НБУ.

Также сообщают, что правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

"Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки", - заявляет НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных былпредседатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159141
 
 
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Под пытками выложит, в чьих интересах гривну ********. Вот тогда все и узнают, на кого ******* 5 лет по 12 часов в день без выходных, как я, чтобы при долларе по 28 свести концы с концами. Хотя все это и без пыток знают. Это тот парень, который в рейтинге милиардеров на 60 пунктов поднялся пока страна еле выживала изза войны и воровства.
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