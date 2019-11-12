 Глава Нацбанка прервал загранкомандировку в связи с задержанием экс-зама Гонтаревой

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В то же время председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину", - сообщает НБУ.

Также сообщают, что правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

"Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки", - заявляет НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных былпредседатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой.