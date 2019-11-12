 "Укроборонпром" поставит Перу самолет Ан-178

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", сообщает БизнесЦензор.

"Спецтехноэкспорт" завершил процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Перу по поставке Ан-178.

"Контрактом предусмотрено производство и поставку украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставления пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии", - сообщает "Спецтехноэкспорт".

Тендерное предложение "Спецтехноэкспорт" стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).

"Благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов". Сейчас компания "Спецтехноэкспорт" ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона", - говорится в сообщении.

Ан-178 разработан на ГП "Антонов", которое входит в состав ГК "Укроборонпром". Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158.

Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять перевозку 100 человек; десантирование 84 человека; доставку грузов (до 18 тонн); десантирование грузов; эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).





