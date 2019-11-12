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Все про:Перу (4) самолет (343) Укроборонпром (452) АН (108) Спецтехноэкспорт (7)

 "Укроборонпром" подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу

Госконцерн "Укроборонпром" поставит Министерству внутренних дел Республики Перу транспортный самолет Ан-178.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", сообщает БизнесЦензор.

"Спецтехноэкспорт" завершил процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Перу по поставке Ан-178.

"Контрактом предусмотрено производство и поставку украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставления пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии", – сообщает "Спецтехноэкспорт".

Как отмечается в сообщении, тендерное предложение "Спецтехноэкспорта" стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).

"Благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов". Сейчас компания "Спецтехноэкспорт" ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона", – подчеркивают в компании.

Как уточнил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, госпредприятие "Антонов" также будет осуществлять обслуживание самолета на период гарантийного срока.

"Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации "Анов" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", – отметил гендиректор госконцерна.

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Как сообщалось, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять перевозку 100 человек; десантирование 84 человека; доставку грузов (до 18 тонн); десантирование грузов; эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Укроборонпром подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу 01
Укроборонпром подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу 02
Укроборонпром подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159135
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
как так, не для ВСУ? странно!!! Зелюк не удивился? ))))
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Якби в 2014 році Антонов отримав держфінансування на будівництво Ан-178 для ЗСУ, НГУ, ДПСУ, та ДСНС, ми б вже цих Анів продали пару сотень, бо люди б бачили в теленовинах новенькі літаки Ан-178 які возять поранених, біженців, десантників, гуманітарні вантажі! А ми самі замовили ці літаки тільки минулого року і то після шаленої критики Авакова за ідіотську купівлю французьких вживаних гелікоптерів, заборонених в Європі для експлуатації через вади конструкції ротора головного винта.
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От і правильно. А українські нацгвардійці та поліціянти нехай на "андвєнаццать" літають.
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Авакову французкая техника больше нравится...
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Госзаказ на пару десятков Ан-178 для ВМС и ВСУ , вот , что необходимо прямо сейчас. И начало финансирования госзаказа...
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ВМС и ВСУ необходимы ракеты серийного производства и артснаряды серийного производства. Если ***** окончательно сойдет с ума и попрет в полномасштабную, вы АНами не сможете отбиваться. А МАЗы и катера, которые закупал Порошенко, тоже для войны непригодны.
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Отличная новость. Надо строить экспортноориентированную промышленность.
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