 Google проводит секретный проект по сбору персональных медицинских данных

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Совместная работа Google и Ascension началась год назад под кодовым названием "Проект Найтингейл". Среди данных, попавших в этот проект, оказались результаты лабораторных исследований, полные истории болезней с именами пациентов и их датами рождения, записи о госпитализациях и диагнозы.

Google использует эту информацию для разработки нового программного обеспечения, которое сможет предлагать пациентам индивидуальные курсы лечения.

Ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о передаче этой информации, утверждает The Wall Street Journal. Американское законодательство позволяет больницам передавать такие данные своим деловым партнерам без согласия пациентов, если им это необходимо для выполнения своих медицинских функций.

"Проект Найтингейл" – это крупнейшая среди всех попыток гигантов Кремниевой долины получить доступ к персональным медицинским данным, отмечает газета. Amazon и Microsoft тоже активно развиваются в сфере здравоохранения, но сделок такого масштаба им еще не удалось заключить.