[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.78
 Промышленность
  4202  0
Все про:армия (49) вооружение (170) ракеты (193) ВСУ (14)

 В украинскую армию поступили первые серийные ракеты "Ольха"

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха", закуплены 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".

Об этом со ссылкой на АрмияInform сообщает БизнесЦензор.

"В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение", – говорится в сообщении.

В 2019 запланированное завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Подчеркивается, что испытания пушки пока еще не произошло.

"В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства", – сказано в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159104
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки ВР Донбасс Зеленский земельная реформа НАБУ Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх