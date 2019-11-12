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 Коррупция
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 НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой по делу завладения кредитом Нацбанка, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", - сообщает НАБУ.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

По данным НВ, среди задержанных может быть председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук. Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.

Гонтарева заявила НВ, что возможно задержание председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука связано с его работой в НБУ.

"Ни с МВФ, ни с "Райффайзеном" же (не связано). Он только вышел на работу туда. Террор крепчает", - сказала она.

По словам Гонтаревой, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор. "Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", - отметила экс-глава НБУ.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил в Facebook, что Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. "Во вторник Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом", - сообщает Лещенко.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159097
 
   
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НАБУ - самоя бестолковая организация (не правоохранительный орган, и не спецслужба). Эти "спецы" ни одного УД до суда не довели. Одни "понты" для приезжих....
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ни кокаинчик в Лондонском казино..ни хатынка на родинке подпаленая с 6 углов бензинчиком своими же подельничками..ни наезд авто на скорости 8 км в час..ни фальшивые снимки из больнички..без подключки аппаратуры и чужое ФИО на карточке перед кроваью..Всё палится и палится Лерка..казнокрадка..Вот теперь и хвосты стали палится всед за крысой!!)))
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