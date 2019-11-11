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 Навигацию в нижней части Днепра продлили до конца декабря

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) продлила навигацию на Запорожском и Каховском шлюзах до 1 января 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина сообщила в сети Facebook.

По словам заместителя министра, Киевский шлюз будет закрыт по графику 15 ноября, Каневский – уже закрыт, Кременчугский и Днепродзержинский шлюзы будут закрыты 21 ноября.

"По информации ГП "Укрводпуть", продлить сроки на Днепродзержиском шлюзе нет возможности из-за запланированных ремонтных работ на шлюзе", – отметила Клитина.

"В интересах МИУ и отрасли продлить навигацию, будем контролировать этот вопрос", – добавила заместитель министра.

Навигацию в нижней части Днепра продлили до конца декабря 01

Напомним, Морская администрация открыла навигацию на Днепре, в частности на Каховском и Запорожском шлюзах с 6 марта 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159049
 
 
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