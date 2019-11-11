 МХП Косюка финансировал нанявший лоббистов в США для Порошенко фонд

При этом в пресс-службе МХП заявили, что Фонд самостоятельно принимал решение о расходовании этих средств, в частности на американских лоббистов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Компании группы МХП действительно оказывала финансовую помощь общественному союзу "Фонд поддержки реформ в Украине". Финансовая помощь оказывалась для достижения цели деятельности союза, а именно содействия развитию Украины и роста благополучия ее граждан путем оказания поддержки в разработке и внедрении реформ в Украине", – сообщили в пресс-службе МХП.

В агрохолдинге указали, что компании МХП и ее глава правления не направляли средства, предоставленные "Фонду поддержки реформ в Украине", непосредственно на финансирование лоббизма в США или другие определенные направления.

"Общественный союз самостоятельно определяет направление использования полученных средств от всех учредителей и партнеров с учетом детальных направлений деятельности", – отметили в МХП.

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Ранее издание Kyiv Post сообщило, администрация президента Порошенко через "Фонд поддержки реформ в Украине" оплачивала услуги американских лоббистов за счет взносов компаний Косюка, который на то время был внештатным советником главы государства, и на это ушло $600 тыс. в 2017-2018 годах.

Речь идет о пяти агрофирмах: ЧАО "Зернопродукт МХП", ООО "Винницкая птицефабрика", ЧАО "Мироновская птицефабрика", ООО "Научно-производственная фирма "Урожай" и ООО "Урожайная страна".

Кроме денег компаний Косюка, с момента создания эта общественная организация получала гранты на миллионы долларов в поддержку реформ от посольств и западных доноров, в том числе американских.

В январе 2017 года общественная организация подписала контракт с BGR, заказав услуги для Нацсовета реформ, о чем свидетельствуют отчеты BGR на сайте Министерства юстиции США. BGR прекратила работать для Национального совета реформ в середине 2018 года.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который во времена президентства Петра Порошенко некоторое время занимал должность заместителя главы Администрации президента.

После этого, в 2018 году, предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7 млрд грн.

В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.