 Instagram запретил говорить о политике на IGTV

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Обновленную версию соглашения компания разослала создателям контента, получающим за это деньги от Instagram, и их агентам.

IGTV - раздел Instagram, где все пользователи могут размещать видеоролики длительностью до одного часа. При этом некоторым пользователям компания платит за то, чтобы те создавали контент для IGTV. В общей сложности компания заключила несколько десятков таких контрактов, самый крупный из которых достигает $250 тыс.

Соцсеть, принадлежащая корпорации Facebook, опасается, что в преддверии президентских выборов в США в 2020 году IGTV может быть использован для незаконных манипуляций настроениями населения. Таким образом, руководство сервиса пытается избежать тех проблем, которые возникли в свое время у самой Facebook.

При этом главная соцсеть компании продолжит публиковать политическую рекламу, а сам Марк Цукерберг недавно заявлял, что свобода слова и возможность политических дебатов слишком важны для Facebook. Столь разный подход двух соцсетей в компании пояснили тем, что, на их взгляд, "есть большая разница между тем, чтобы давать разрешение на публикацию политического и остросоциального контента, и тем, чтобы оплачивать его".