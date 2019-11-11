[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.83
 Технологии
  50  0
Все про:политика (11) реклама (148) Instagram (66)

 Instagram запретил говорить о политике на IGTV

Руководство Instagram запретило всем, кто создает контент для раздела IGTV на платной основе, говорить в своих роликах о политике, социальных проблемах или выборах.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Обновленную версию соглашения компания разослала создателям контента, получающим за это деньги от Instagram, и их агентам.

IGTV - раздел Instagram, где все пользователи могут размещать видеоролики длительностью до одного часа. При этом некоторым пользователям компания платит за то, чтобы те создавали контент для IGTV. В общей сложности компания заключила несколько десятков таких контрактов, самый крупный из которых достигает $250 тыс.

Соцсеть, принадлежащая корпорации Facebook, опасается, что в преддверии президентских выборов в США в 2020 году IGTV может быть использован для незаконных манипуляций настроениями населения. Таким образом, руководство сервиса пытается избежать тех проблем, которые возникли в свое время у самой Facebook.

При этом главная соцсеть компании продолжит публиковать политическую рекламу, а сам Марк Цукерберг недавно заявлял, что свобода слова и возможность политических дебатов слишком важны для Facebook. Столь разный подход двух соцсетей в компании пояснили тем, что, на их взгляд, "есть большая разница между тем, чтобы давать разрешение на публикацию политического и остросоциального контента, и тем, чтобы оплачивать его".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159045
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс ДТП Зеленский земельная реформа Киев опрос Россия смерть
 
 
 
 
 
 вверх